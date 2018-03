Nonostante Auschwitz di Alberto Burgio a Vasto

LIBRI. VASTO. Il Circolo PRC - Federazione della Sinistra “Sante Petrocelli” di Vasto presenta venerdì alle ore 18.00 – c/o la sala Mattioli di C.so De Parma il libro “Nonostante Auschwitz, il "ritorno" del razzismo in Europa” di Alberto Burgio in vista della giornata della memoria. Ha lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza sulle forme di razzismo che stanno tornando con prepotenza in molti paesi Europei. Sarà presente l’autore. Alberto Burgio insegna Storia della filosofia all’Università di Bologna. Tra i primi in Italia a occuparsi di razzismo, nel 1995 ha fondato il «Seminario permanente per la storia del razzismo in Italia». Su questo argomento ha pubblicato Studi sul razzismo italiano (Clueb 1996, in collaborazione con Luciano Casali), L’invenzione delle razze (manifestolibri 1998) e La guerra delle razze (manifestolibri 2000). Tra i diversi libri pubblicati ricordiamo, tra i più recenti, Per Gramsci (2007) e Senza democrazia. Un’analisi della crisi (2009). Collabora con i quotidiani Liberazione, Il Manifesto, Il Fatto. 13/01/2011 16.19