Tribunale, Tenaglia (Pd): «firmata ordinanza per 7 milioni»

CRONACA. CHIETI. «Oggi finalmente è stata firmata l’ordinanza dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che destina circa 7 milioni di euro per la ristrutturazione e l’ampliamento del tribunale di Chieti. Si tratta di una prima conseguenza dell’ordine del giorno di cui sono primo firmatario e che impegnava il governo in tal senso, una vittoria importantissima di tutti coloro che hanno lavorato per superare un problema gravissimo che rischiava di paralizzare la giustizia a Chieti e di privare la città di un servizio fondamentale». Lo afferma il parlamentare del Partito Democratico Lanfranco Tenaglia. «Sono molto soddisfatto per questo risultato che consentirà anche agli operatori di tornare a lavorare in condizioni adeguate» dice Tenaglia, «ora si tratta di eseguire i lavori nel più breve tempo possibile e questo richiede l’impegno massimo delle amministrazioni locali». È stato delegato il Provveditorato regionale alle Opere pubbliche ad eseguire tutte le procedure.13/01/2011 10.58