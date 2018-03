E’ morto Gino Presutti editore di Onda Tv Sulmona

Si è spento oggi Gino Presutti, 61 anni, da tempo ricoverato in ospedale. Era l’editore storico e fondatore della emittente sulmonese Onda Tv. Da giorni le sue condizioni si erano aggravate a causa di una malattia che lo aveva colpito da circa un anno. Il personale tecnico e giornalistico di Onda Tv si unisce al dolore dei familiari ed ha espresso «un vivo ed intenso ricordo al lavoro messo in atto in questi anni da Gino Presutti, tanto da diventare un pioniere della televisione a Sulmona». 12/01/2011 18.31