La gestione della tesoreria comunale di Montesilvano alla Banca Marche

CRONACA. MONTESILVANO. L’assessore alle Finanze Emidio Di Felice conferma che anche per il 2011 la tesoreria del Comune è stata affidata, tramite regolare gara, alla Banca Marche. «Lo scorso 31 dicembre – spiega l’assessore - è scaduta la convenzione in essere con la Banca Marche Spa per la gestione della tesoreria comunale. E’ stata indetta regolare gara con procedura aperta invitando tutte e quindici le banche presenti nella città di Montesilvano. La documentazione inviata dalla Banca Marche è risultata essere coerente con le previsioni di bando alla luce di quanto sopra sulla base della congruità dell’offerta, ossia condizioni ritenute comunque congrue alla luce delle attuali condizioni di mercato viene dichiarata la aggiudicazione provvisoria del servizio in questione alla Banca Marche Spa, pertanto – conclude Di Felice - vi sarà continuità con l’attività amministrativa dell’Ente non dovendo cambiare nulla». 12/01/2011 17.55