Numero verde per segnalare le buche a Pescara

CRONACA. PESCARA. Decine e decine di telefonate, per segnalare buche o dissesti in via Saline, via Bardet o nel quartiere Colli, hanno tenuto a battesimo martedì scorso l’istituzione del Numero verde 800 11 21 22 attivato dal Comune di Pescara per consentire agli utenti di partecipare al lavoro dell’amministrazione comunale nella manutenzione delle vie cittadine e di dare il proprio contributo concreto. In particolare sono state segnalate buche e situazioni di dissesto in via Saline, via Lago di Scanno, via Aldo Moro, via Pietro Nenni, in zona Fosso Grande, via Bardet, in via Monte Rotondo, via de Meis, via del Santuario, dinanzi all’ingresso della Fater, dunque in via Raiale, e in via Marino Da Caramanico. Tutte le segnalazioni sono state trasmesse alle squadre dei cantonieri per la programmazione degli interventi, da realizzare entro poche ore. 12/01/2011 17.40