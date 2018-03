Fara Filiorum Petri, un paese tra le fiamme al Petruzzi di Pescara

CULTURA. PESCARA. Verrà proiettato venerdì 14 gennaio presso l'Auditorium Petruzzi in via delle Caserme il film 'Un paese tra le fiamme' scritto e diretto dal regista Dino Viani (che sarà presente all’incontro), con Franco Fiocco, Anna Bucciarelli, Romeo Mariotti, e con la partecipazione degli abitanti di Fara Filiorum Petri. Questo primo appuntamento è parte del programma 2011 dal nome “Tradizioni e Tesori nascosti d’Abruzzo” del Fai (Fondo Ambiente Italiano) che prevedrà mensilmente un incontro culturale serale ed un secondo incontro in gita domenicale dove si andranno a visitare i luoghi raccontati. 12/01/2011 9.02