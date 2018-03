Finanziati 2 mln di euro per progetti di eccellenza della D’Annunzio.

CRONACA. CHIETI. Due finanziamenti erogati dal Fondo Italiano per la Ricerca di Base (Firb) - Accordi di Programma 2010, alla Sezione di Morfologia Umana del Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento. In particolare, vengono premiati due progetti : “Processi degenerativi dei tessuti mineralizzati del cavo orale, impiego di biomateriali e controllo delle interazioni con microorganismi dell’ambiente” coordinato dalla professoressa Amelia Cataldi, ordinario di Anatomia Umana presso la Facoltà di Farmacia e “Cellule staminali tumorali: vie di trasduzione del segnale quali bersagli di potenziali terapie” che coinvolge due unità di ricerca coordinate dai professori Sebastiano Miscia e Rosa Alba Rana, Ordinari rispettivamente di Anatomia Umana e di Istologia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia. I progetti in questione, di durata triennale prevedono, tra l’altro, il reclutamento di sette giovani ricercatori con competenze tecnico-scientifiche specifiche nei settori propri delle tematiche progettuali. Questo successo contribuisce ulteriormente alla visibilità dell’ Ateneo d’Annunzio nel settore della ricerca biomedica. 11/01/2011 18.25