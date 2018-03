La Scialuppa di San Vito alla 'Prova del Cuoco'

CUCINA. SAN VITO. Sarà il ristorante “La scialuppa” di San Vito a sfidare i campioni in carica alla “Prova del cuoco” la fortunata e seguitissima trasmissione di Rai Uno. Il match a colpi di ricette si svolgerà, come sempre in diretta, giovedì prossimo, 13 gennaio. Nel centro costiero c'è grande e comprensibile fermento per questa partecipazione che porterà anche San Vito alla ribalta nazionale. «Siamo davvero contenti per questa occasione – sottolinea l'assessore al turismo Luigi Comini - che mette in primo piano la bravura di nostri ristoratori. Sicuramente si cimenteranno con qualche piatto tipico che quindi potrà essere conosciuto e apprezzato anche dal grande pubblico. Poi nello spazio che precede la prova si parlerà del luogo di provenienza e quindi delle peculiarità e caratteristiche di San Vito». 11/01/2011 17.02

