Controlli automobilisti: cinque denunce

PESCARA. Cinque persone denunciate, tre automobili sottoposte a sequestro amministrativo, sei contravvenzioni al codice della strada. Sono questi i risultati dei controlli effettuati dai carabinieri della compagnia di Montesilvano negli ultimi giorni. Delle cinque persone denunciate quattro devono rispondere di guida in stato di ebbrezza. Uno di loro si e' schiantato con l'auto contro un'aiuola del lungomare e il mezzo e' stato sottoposto a fermo amministrativo per un mese. Un altro mezzo e' stato sottoposto a confisca, considerato che il conducente aveva un tasso superiore a 1,50 grammi per libro. Tra i denunciati anche un avvocato, che era ubriaco. Una persona, poi, e' stata denunciata per guida senza patente (con il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi) e due auto trovate senza assicurazione sono state sottoposte a sequestro. 11/01/2011 15.40