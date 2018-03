''Il paese Silente'': informazione, giustizia e legalità nel convegno Idv

IL CONVEGNO. PESCARA. “Il Paese Silente”. E’ il titolo della manifestazione organizzata dall’europarlamentare di IdV Sonia Alfano e dal capogruppo dell’IdV al Consiglio Regionale Abruzzo, Carlo Costantini, a Pescara per il 12 gennaio prossimo. L’evento, patrocinato dal gruppo di IdV alla Regione, prevede un incontro pubblico su informazione, giustizia e legalità. Oltre all’eurodeputata Alfano e al capogruppo Costantini prenderanno parte al dibattito il giornalista de “La Repubblica” Giuseppe Caporale, il magistratoGiovanni Cirillo e il giornalista e capostruttura di Rai Tre Loris Mazzetti. A moderare il dibattito, che si terrà alle ore 18 nella sala De Cecco del Consiglio Regionale, sarà il giornalista Ansa Luca Prosperi. «Spero che eventi come questi – dice Sonia Alfano – servano a far prendere coscienza, a chi ancora non l’ha fatto, della condizione del nostro Paese, e che possano incidere positivamente creando un’onda di entusiasmo nei cuori di tutte quelle persone che non hanno ancora trovato la forza e il coraggio per reagire mettendosi in gioco e attivandosi. In questo momento delegare tutto alla politica sarebbe un errore tremendo, c’è bisogno dell’aiuto e della partecipazione degli italiani». 10/01/11 18.40