Ciclismo: Di Luca firma per un anno con russi team Katusha

SPORT. ROMA. Danilo Di Luca risale in sella con i russi del Team Katusha, per il quale ha firmato oggi un contratto di un anno. Lo annuncia un comunicato della squadra. Lo scorso 15 ottobre Di Luca era tornato ad essere un corridore a tutti gli effetti, quando il Tribunale nazionale antidoping (Tna) del Coni gli aveva riconosciuto uno sconto di pena di 9 mesi e 7 giorni (sulla squalifica di due anni inflittagli per uso di Epo Cera al Giro d'Italia del 2009) per aver collaborato con la Procura della Repubblica di Padova nelle inchieste sul doping. Il ciclista abruzzese ha vinto il Giro d'Italia nel 2007 ed era terminato secondo nel 2009. L'accordo è stato siglato con il presidente del sodalizio Russo Andrei Tchmil in un evento organizzato all'istituto Cavanis di Possagno, provincia di Treviso. La presentazione della squadra World Tour in vista della prossima stagione, aggiunge la nota, avverrà il 26 gennaio a Mosca. 10/01/2011 15.32