Teramo. S’insedia domani la Cup, all’ordine del giorno i nuovi bandi Por

CRONACA. TERAMO. Il Presidente, Valter Catarra, ha convocato per domani, alle ore 15,30, nella sede dell’Assessorato al Lavoro e alla Formazione professionale, in via Taraschi, la Commissione unica provinciale, l’organo consultivo e di concertazione chiamato ad esprimersi in merito alle politiche del lavoro e della formazione dell’ente. Due i punti all’ordine del giorno: la ricostituzione dell’organo, i cui componenti effettivi e supplenti – su indicazione di sindacati, associazioni datoriali, ufficio scolastico provinciale, università, consigliera di parità, federazione tra le associazioni dei disabili ed enti d’ambito – sono stati recentemente nominati con decreto del Presidente della Provincia, e la concertazione dei nuovi bandi Por in uscita. I bandi, che in linea con quelli precedentemente pubblicati riguardano in particolare la formazione, sono in via di ultimazione e dovranno essere completati con le indicazioni della Cup. Previste nuove azioni di contrasto alla precarietà e alla povertà e formazione continua per le piccole imprese con tirocini per giovani disoccupati e inoccupati, percorsi integrati formazione-lavoro, corsi per i percettori di sostegno al reddito e corsi rivolti ai dipendenti delle pmi. 10/01/2011 13.07