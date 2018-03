Ruba denaro e monili, un arresto a Mozzagrogna

CRONACA. VASTO. I carabinieri di Fossacesia, coordinati dai colleghi della compagnia di Ortona, hanno arrestato oggi Carlo Federico Sanmartin, 31 anni, di Mozzagrogna, in esecuzione di una duplice ordinanza di custodia cautelare emessa ieri dal Gip del Tribunale di Lanciano, di cui una di aggravamento di misura cautelare con conseguente sostituzione degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere e l'altra di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere. Il giudice, condividendo le risultanze investigative dei carabinieri, ha ritenuto l'uomo, gia' agli arresti domiciliari, responsabile del furto di orologi e monili in oro, nonche' di denaro in contanti, perpetrato in una abitazione di Mozzagrogna la sera del 31 dicembre scorso. Dopo le formalita' di rito, Sanmartin e' stato rinchiuso nel carcere di Lanciano. 07/01/2011 8.39