Furto al bar Pepe Verde di Lanciano

CRONACA. LANCIANO. Furto ai danni di un bar in pieno centro a Lanciano tra la notte di mercoledì e giovedì. Il titolare del bar 'Pepe Verde' di piazza D'Amico ha scoperto il furto del registratore di cassa con dentro circa 600 euro, di alcune bottiglie di superalcolici e di altro materiale cartaceo. I ladri sono entrati da una porta d'emergenza laterale forzandola con un piede di porco e hanno fatto tutto in pochi minuti visto che la vetrina del locale fronteggia la centrale piazza D'Amico, uno dei parcheggi per auto piu' grandi di Lanciano. 07/01/2011 8.02