Auto contro ambulanza a Pescara, tre feriti

CRONACA. PESCARA. Scontro, nella notte, tra un'ambulanza della Misericordia e una macchina, un Fiat Panda, a Pescara. L'incidente si e' verificato verso l'una e trenta tra via Marconi e via Spaventa. In base alla ricostruzione della Polizia stradale di Penne, che si e' occupata dei rilievi, la Panda non avrebbe dato la precedenza all'ambulanza che procedeva con sirene e lampeggiante accesi e una malata a bordo per un trasporto urgente in ospedale. Dopo l'urto l'automobile si e' capovolta su una fiancata ed e' finita contro un distributore di benzina, buttando giu' la colonnina di carburante. Le pompe di benzina sono tuttora inagibili e sono state transennate. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118, per soccorrere i feriti. La conducente della Panda, una ventenne di Pescara, e' stata ricoverata in Chirurgia con una prognosi di 40 giorni. Leggermente feriti l'autista e il volontario che viaggiavano sull'ambulanza della Misericordia. La malata che doveva essere trasportata in ospedale non ha riportato lesioni a seguito dello scontro. 05/01/2011 14.57