Nomadi: furto da 10 mila euro a distributore, due arresti

CRONACA. PESCARA. La Squadra Mobile di Pescara ha eseguito un'ordinanza cautelare in carcere emessa dal Gip Luca De Ninis nei confronti di due zingari responsabili di furto aggravato in concorso: si tratta di Nicola Di Rocco, di 55 anni, residente a Montesilvano e di Claudio Spinelli (25), residente a Pescara, entrambi pluripregiudicati. I fatti contestati si riferiscono allo scorso 17 ottobre. Nel tardo pomeriggio di quel giorno i due si recavano in un distributore di carburanti in via Marconi; mentre Spinelli, a bordo di un'auto distraeva il gestore dell'area di servizio, Di Rocco si introduceva in un vano adibito ad ufficio e lì, dopo essersi impadronito della chiave di una cassaforte, si impossessava del denaro in essa custodito, ammontante a circa 10 mila euro in contanti. La scena veniva ripresa dalle telecamere di sicurezza del distributore grazie alle quali gli investigatori riuscivano successivamente ad individuare i malfattori. 05/01/2011 14.02