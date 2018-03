Ferrovie: due nuove collegamenti tra Avezzano e Capistrello

TRASPORTI. PESCARA. Due nuovi treni tra Avezzano e Capistrello per favorire la mobilità studentesca. Inoltre, dal 7 Gennaio, d'intesa con la Regione Abruzzo, saranno razionalizzati i servizi ferroviari sulle linee Avezzano -Roccasecca e Avezzano-Sulmona. Il programma: Nuovo Treno R 7453 Avezzano (7,30) - Capistrello (7,38): si effettua nei giorni lavorativi dal 7 gennaio al 20 aprile; dal 26 aprile al 4 giugno e dal 12 settembre al 10 dicembre 2011; Nuovo Treno R 7452 Capistrello (7,55) - Avezzano (8,03): si effettua nei giorni lavorativi dal 7 gennaio al 20 aprile; dal 26 aprile al 4 giugno e dal 12 settembre al 10 dicembre 2011; R 7463 Avezzano (13,36) - Capistrello (13,44): a partire dal 10 gennaio anticiperà la partenza da Avezzano alle 13,34 con arrivo a Capistrello alle 13,42; R 7332 Avezzano (16,48) - Sulmona (18,12): dal 10 gennaio sostituito con bus. Effettua tutte le fermate previste ad eccezione di Goriano e Prezza. R 7460 Sora (12,40) - Avezzano (13,55): dal 10 gennaio non ferma a Cupone, arriva in anticipo a Capistrello (13,45) e ad Avezzano (13,53). Bus Pe 404 Capistrello (7,48) - Avezzano (8,03): cancellato dal 7 gennaio. 05/01/2011 12.25