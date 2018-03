XIX edizione del premio "P. Mario di Pasquale"

MUSICA. CASTELVECCHIO SUBEQUO - Sabato 8 gennaio nella Chiesa di S. Francesco d'Assisi si svolgerà la XIX edizione del premio regionale "P. Mario di Pasquale" per direttori di cori. La manifestazione è organizzata dall'amministrazione comunale in collaborazione con i Frati Minori Conventuali e l'associazione Cori d'Abruzzo. Quest'anno il premio andrà a Giovanni Golini direttore del gruppo "Beato Nunzio" di Pescara. Il maestro riceverà una riproduzione della "pasquarella" un'opera in argento d'orato tipica della scuola sulmonese. Il vincitore concluderà la manifestazione con un concerto. 05/01/2011 9.16