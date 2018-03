Il Comune di Atri festeggia la befana

CRONACA. ATRI. L'amministrazione comunale insieme all'associazione Promoeventi e le scuole elementari limitrofe hanno organizzato i festeggiamenti per la festa della befana. Oggi, 5 gennaio all'interno del teatro comunale di svolgeranno le premiazioni del concorsi "disegna il tuo natale" e "scrivi una letterina di natale". L'iniziativa ha coinvolto i bambini delle scuole elementari di Casoli, Atri e Fontanelle i quali hanno preparato per l'occasione disegni, letterine, recite e spettacoli. Il 6 gennaio in piazza Acquaviva due befane si caleranno dalla torre civica per intrattenere il pubblico. Gli organizzatori hanno creato un evento su facebook per fornire maggiori informazioni. 05/01/2011 9.15