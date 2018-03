Sanità. Asl Chieti, acconto 2,5 mln a istituti riuniti

SANITA’. CHIETI. L'Azienda sanitaria locale Lanciano Vasto Chieti verserà agli Istituti riuniti d'assistenza 'San Giovanni Battista' di Chieti un acconto di 2,5 milioni di euro, pari al 75% del fatturato relativo al periodo gennaio-ottobre 2010, al netto delle prestazioni erogate eccedenti il budget assegnato dalla Regione Abruzzo. In tal modo la direzione generale della Asl ha voluto sbloccare la situazione al fine di tutelare gli ospiti presenti nella struttura. «Pur nelle gravi criticità riscontrate da un punto di visto organizzativo e strutturale - sottolinea il direttore generale dell'Azienda sanitaria locale, Francesco Zavattaro -, gli Istituti riuniti d'assistenza hanno erogato prestazioni che riteniamo doveroso remunerare in acconto. Naturalmente ci riserviamo tutte le azioni, anche legali, che consentiranno di determinare l'ammontare corretto delle somme da versare. Sia ben chiaro che, per il futuro, intendiamo tutelare gli ospiti di quella struttura anche, se si rivelerà necessario, adottando misure di carattere straordinario». 04/01/2011 17.22