Comune di Silvi: è on line l’albo pretorio

INTERNET. SILVI. E’ attivo l’Albo Pretorio On Line, aperto a tutti i cittadini e dove possono essere consultati in tempo reale tutti gli atti destinati, per legge, regolamento o disposizione comunale, alla conoscenza pubblica. L’accesso è diretto dall’home page del sito web del comune www.comune.silvi.te.it. L’ Albo Pretorio on-line è un nuovo servizio del Comune di Silvi ed è obbligatorio dal 1 gennaio 2011, ai sensi della legge n. 69 del 18 giugno 2009. Nelle prossime settimane saranno inoltre attivati altri servizi innovativi a cominciare dal posta certificata del protocollo così da consentire a tutti i cittadini di inviare i propri documenti. 04/01/2011 15.19