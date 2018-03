Ortona ricorda il centenario della nascita di Flaiano

CULTURA. ORTONA. Il Museo Ex Libris Mediterraneo di Ortona in occasione del centenario della nascita di Ennio Flaiano organizza un evento che prevede una mostra di 34 ex libris (11 Settembre – 31 Dicembre 2010, dal lunedì al venerdì 9.00 – 13.00 e 15.00 – 19.00) dedicati alle sue opere letterarie e al cinema che lo vide lavorare con importanti registi come soggettista e sceneggiatore. All’inaugurazione è prevista una conferenza dedicata a Ennio Flaiano con una proiezione delle opere esposte. La manifestazione vede la partecipazione di trentuno fra i migliori incisori italiani che si dedicano all’ex libris. Nei prossimi mesi questa mostra proseguirà itinerante anche fuori dai confini d’Abruzzo, in collaborazione con istituzioni nazionali e in sedi prestigiose. Durante il periodo della mostra il Museo prevede degli incontri con le scuole. 07/09/2010 9.55