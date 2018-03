Il Comune di Pineto ha assunto 4 persone

LAVORO. PINETO. Quattro nuove assunzioni al Comune di Pineto al termine di altrettanti concorsi per un posto da cuoco, da protocollista-messo comunale, istruttore amministrativo e istruttore direttivo. L’ultimo incarico è stato ufficializzato questa mattina dopo aver verificato i risultati di tutti i concorrenti. Questo l’elenco di chi ha ottenuto il contratto a tempo indeterminato al Comune di Pineto: Giancarlo Vignola (cuoco), Giuseppina Centorame (protocollista-messo comunale), Marina Bozzelli (istruttore amministrativo), Paolo Centorame (istruttore direttivo). Per i concorsi riguardanti le figure di protocollista e istruttore amministrativo il Comune aveva organizzato dei bandi dando la possibilità anche a chi era in mobilità di poter partecipare. Ma alla fine ad aggiudicarsi i posti sono state persone che mai in passato avevano avuto rapporti con l’amministrazione pinetese. A conferma della massima trasparenza dei concorsi e che nessun posto era stato “assegnato” sulla carta. In sette anni di Giunta Monticelli, il Comune ha provveduto ad assumere complessivamente 31 persone, stabilizzandone 13, ovvero 3 vigili urbani e 10 assistenti nelle scuole. 30/12/2010 10.50