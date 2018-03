Auto sbanda nella galleria San Silvestro: ammaccature e spavento. Nessun ferito

CRONACA. PESCARA. Altro incidente nella galleria San Silvestro tra Pescara e Francavilla questa sera alle ore 18 circa. Non ha avuto gravi conseguenze l’impatto di un’auto contro il guardrail forse dopo aver perso aderenza e sbandando. In quel momento non sopraggiungevano auto e tutto si è concluso con un rallentamento di alcuni minuti. Solo contusione e spavento per il giovane occupante l’auto coinvolta. E' intervenuta comunque un'ambulanza del 118. Il pomeriggio di Natale in un altro incidente hanno perso la vita due anziani di Francavilla. 29/12/2010 19.03