Firmato i contratti ai 9 vincitori dei tre concorsi di Atri

CONCORSI. ATRI. I contratti li hanno firmati ieri (28 dicembre) e il 30 cominceranno a prestare la propria opera. Sono i nove vincitori dei tre concorsi indetti dal Comune di Atri lo scorso ottobre. Più di settecento i partecipanti per tre posti di istruttore direttivo tecnico a tempo pieno; due istruttori tecnici geometri part-time (18 ore settimanali) e quattro agenti municipali – part time (24 ore settimanali). Ad aggiudicarsi i tre posti di istruttore direttivo sono state tre giovani professioniste che lavoreranno nel settore lavori pubblici e in quello dell’Urbanistica. Si tratta di: Luciana Cerè di Roseto, Iva Tassoni di Tortoreto e Isabel D’Ercole di Pescara. I vincitori del concorso per geometri, invece, sono: Maurizio Secone Seconetti e Paolo Antocccia, entrambi di Atri. Massimiliano Giancaterino di Farindola Romina Di Sipio di Silvi, Nicoletta Romani di Alba Adriatica e Barbara Rabottini di Atri, sono i quattro vigili urbani che prenderanno servizio entro dicembre. 28/12/2010 15.21