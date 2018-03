Rapinato corriere in pieno centro a Lanciano

CRONACA. LANCIANO. Rapina in pieno centro storico a Lanciano ai danni di un corriere dell'azienda di spedizioni 'Bartolini'. L'uomo e' stato rapinato intorno alle 16 di ieri pomeriggio da due giovani, tra i 20 e i 30 anni, probabilmente sotto la minaccia di un'arma secondo il racconto che il corriere ha fornito alla polizia di Lanciano, che indaga sull'accaduto. I due hanno agito in via Valera, una via del centro storico di Lanciano a ridosso della centrale piazza Garibaldi, conosciuta anche come piazza del 'mercato coperto'. Il corriere, dopo aver parcheggiato il furgone in piazza, stava molto probabilmente effettuando le ultime consegne della giornata a piedi quando uno dei due malviventi lo ha bloccato alle spalle sotto la minaccia di un oggetto che il corriere dice possa trattarsi di una pistola. L'altro ha provveduto a derubare il corriere di 1.500 euro in contanti, frutto probabilmente dell'incasso delle spedizioni effettuate in contrassegno. I due si sarebbero dileguati a piedi e, al momento, non ci sono testimoni. Sul posto e' intervenuta una volante dei carabinieri che ha poi girato il caso al commissariato di polizia di Lanciano. 28/12/2010 15.04