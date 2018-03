Droga: polizioti in tuta da jogging scoprono spaccio a Vasto

CRONACA. VASTO. Agenti di polizia in tuta da jogging per non dare nell'occhio scoprono un lucroso giro di droga a Vasto (Chieti) e arrestano tre persone di etnia rom. E' successo ieri sera in una casa di Via Curtatone, nei pressi di Piazza Verdi, dove alle 20 e' scattata l'operazione denominata "Domus". Individuati i tossicodipendenti che uscivano dalla casa, da tempo nel mirino delle forze dell'ordine e gia' oggetto di operazioni analoghe, gli agenti sono entrati in azione, arrestando Adelaide Bevilacqua, 53 anni e i figli Maria Bevilacqua, 35 anni e Vincenzo Bevilacqua, 25 anni. I rom hanno tentato di disfarsi di 26 dosi di eroina e cocaina, del peso complessivo di 35 grammi, gettandole nel fuoco del camino e nel water, senza riuscirci. Durante le successive perquisizioni, gli agenti del commissariato di Vasto hanno rinvenuto negli slip dell'uomo 6000 euro in banconote di piccolo taglio, presunto provento dello spaccio, mentre Adelaide Bevilacqua e la figlia, secondo quanto accertato, nascondevano la droga nei reggiseni. Le donne sono state rinchiuse nel carcere di Chieti, l'uomo in quello di Vasto. 28/12/2010 15.02