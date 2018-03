Aperto parcheggio via Misticoni a Pescara

CRONACA. PESCARA. Ha aperto i battenti lunedì mattina, alle 8 in punto, il nuovo parcheggio coperto di via Misticoni, realizzato nell’ambito dell’accordo di programma De Cecco. Circa una decina gli automobilisti che nella giornata di ieri hanno voluto tenere a battesimo la struttura, ma la vera utenza la si vedrà dopo il 10 gennaio, con la riapertura degli uffici della zona, ora chiusi per le feste natalizie, e con l’attivazione dei 120 abbonamenti già prenotati da parte di pendolari. 28/12/2010 9.48