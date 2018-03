Droga: insegnante aquilano arrestato nella Marsica

CRONACA. AVEZZANO. Un insegnante aquilano in servizio in un istituto superiore di Avezzano, Gianpiero Giuliani, di 47 anni, è stato arrestato dai carabinieri per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di specifici servizi i militari hanno fermato al casello autostradale di Avezzano l'insegnante che ha dato segni di insofferenza, insospettendo i carabinieri che hanno perquisito la sua "Mercedes" trovandovi 13 grammi di cocaina. 27/12/2010 13.04