Montagna di rifiuti fuori la sede del Comitato anti discarica

CRONACA. SPOLTORE. Babbo Natale ha portato un bel carico di immondizia nei pressi della sede del Comitato No rifiuti Fosso Grande, sul territorio di Spoltore. «Ci siamo svegliati letteralmente sommersi da buste, bottiglie di plastica, scatoloni, vasi e ogni altro genere di rifiuti», dicono i residenti della zona situata a pochi passi dalla Motorizzazione civile. «Un vero e proprio campionario di ogni tipo di pattume. Non è la prima volta che accade e abbiamo sempre pensato all'azione di qualche maleducato e insensibile alle ragioni della tutela ambientale. Stavolta, però, i rifiuti sono davvero tanti, troppi per non pensare che si tratti di un’azione deliberata da parte di qualcuno che ritiene scomoda la nostra azione di sensibilizzazione sui temi ambientali. Nel passato», proseguono gli abitanti, «ci siamo limitati a segnalare la cosa al Comune adesso ci rivolgeremo a tutte le autorità competenti». A pochi passi dalla sede del comitato, infatti, sono stati abbandonati numerosi sacchetti contenenti bottiglie in plastica, conserve di pomodori, cartacce di ogni genere, indumenti, pacchi di fazzoletti, bottiglie di birra, fusti di vernice, materiale laterizio proveniente dalla demolizione di qualche cucina, sanitari andati in frantumi, pezzi di tubazione, insomma non manca proprio nulla. 27/12/2010 13.01