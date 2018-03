Parte l'edizione di "Incanto natalizio", gospel promossa dalla Provincia di Pescara

MUSICA. PESCARA. Torna anche quest’anno l’appuntamento con la rassegna di concerti gospel "Incanto Natalizio" organizzata dalla Provincia di Pescara. Il primo appuntamento è con il Concerto Gospel del maestro Nehemiah Brown e “The Precious Gospel Singers” (maestro Giulia Martella). E' in programma domani, 27 dicembre, alle ore 21 nella chiesa di San Luigi Gonzaga – piazza San Luigi 3, a Pescara. Il secondo appuntamento è per martedì 28 dicembre alle ore 21 nella Chiesa di San Giovanni Bosco – via Lanciano 13, a Montesilvano, e per finire martedì 4 gennaio sempre alle ore 21, questa volta a Collecorvino, con il concerto gospel presso la Chiesa San Gabriele Arcangelo, contrada Barberi. L’ingresso è gratuito. 27/12/2010 10.27