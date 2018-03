Auto investe e uccide quattro cinghiali sulla A25

CRONACA. PESCARA. Quattro cinghiali sono stati uccisi ieri sera dopo essere stati investiti da due automobili lungo l'autostrada A25, non distante da Pratola Peligna, in direzione Pescara. Una mamma e 3 figli sono stati presi in pieno da una Peugeot 206 condotta da un uomo di Silvi, che stava rientrando da Roma. Gli animali sono morti subito. Coinvolto nell'incidente anche un altro mezzo, che seguiva la Peugeot 206, una Mercedes. Anche questa seconda macchina ha investito i cinghiali. Impossibile, per il conducente della Peugeot, evitare gli animali, che erano in mezzo alla strada. Buio e velocita' hanno reso inevitabile lo scontro. La Peugeot ha riportato gravi danni e il conducente si e' fatto medicare in ospedale. 23/12/2010 15.53