Investe 14enne su strisce e fugge, arrestato a Pescara

CRONACA. PESCARA. Fugge dopo avere investito una quattordicenne sulle strisce pedonale di una via del centro di Pescara ma viene arrestato alla periferia della città. E' successo ad un pregiudicato senza patente, perché revocata, che guidava un'automobile priva di copertura assicurativa. La ragazzina, colpita con la parte anteriore destra del parabrezza, ha riportato contusioni per le quali è stata giudicata dai medici guaribile in venti giorni. L'uomo, Giuliano Baldini, 47 anni, deve rispondere di omissione di soccorso e guida senza patente. 23/12/2010 15.51