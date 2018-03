San Valentino, stanziati 225 mila euro per il nuovo asilo

CRONACA. SAN VALENTINO. La giunta comunale nei giorni scorsi ha stanziato 225.000 euro di fondi regionali per la realizzazione di un asilo nido che raccoglierà tutti i bambini del comprensorio. Il progetto prevede la ristrutturazione e l'ampliamento della struttura che già ospita le scuole medie. La nuova ala sarà in grado di accogliere 42 bambini dai 3 mesi a 3 anni in un ambiente costituto da spazi multifunzionali per il gioco, il pranzo e il riposo. «Si tratta di un’opera che dimostra attenzione al futuro, attenzione alle famiglie ed alle loro esigenze soprattutto rispetto all’assistenza ai bambini più piccoli», afferma il sindaco Angelo d'Ottavio. Il primo cittadino sottolinea inoltre i principi di sostenibilità ambientale alla base del piano «abbiamo previsto l’utilizzo di materiali ecologici e la realizzazione di due giardini nei quali sono previsti giochi esterni le cui tinte sono state appositamente studiate per un corretto inserimento nell’ambiente naturale e nell’area verde». 23/12/2010 15.50