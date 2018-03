Presepe nel borgo medioevale di Gessopalena

GESSOPALENA. La natività, con la regia di Gabriele Tinari, sarà rappresentata nel borgo medievale di Gessopalena il 29 e il 30 dicembre a partire dalle 17. Ad organizzare l’evento, a cui parteciperanno circa 100 figuranti, la parrocchia di santa Maria Maggiore e San Valentino, con il patrocinio della Regione Abruzzo, della Provincia di Chieti, della Comunità montana Aventino Medio Sangro, del comune di Gessopalena. Nella rappresentazione c’è una collaborazione tra Gessopalena e Lanciano. A partire dagli attori: Gabriele Tinari, il pastore errante, e Domiziana Cuonzo, la narratrice, lancianesi, e Carmelita De Gregorio, Albino Troilo, Daniele Melchiorre, Giuseppe Di Paolo, Isidoro Troilo, Raffaele Di Fabrizio, Gessani. In più la Corale di Gessopalena, a cui è affidata l’interpretazione di canti popolari e il Cromaticoro di Lanciano che canterà brani natalizi in italiano, francese, inglese e spagnolo. L’ingresso alla rappresentazione è di 5 euro. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza. 23/12/2010 10.35