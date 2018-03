Il concerto di Natale nella basilica di Collemaggio

MUSICA. L’AQUILA. il Concerto di Natale di quest’anno si svolgerà alla Basilica di S. Maria di Collemaggio, luogo simbolo della città, giovedì 23 dicembre alle ore 18,45 e coinvolge il complesso strumentale Gli Archi del Cherubino con il Gruppo Vocale Giovanile in seno al Coro di Voci Bianche della Barattelli. Un programma di musiche della seconda metà del settecento di grande fascino, eseguite sotto la direzione di Carlo Goldstein, ritenuto uno dei migliori direttori d’orchestra della nuova generazione, con la partecipazione dei cantanti Maria Laura Martorana e Gabriella Martellacci. L’inizio è affidato a Bach con la Suite n. 2 in si minore per flauto (Maria Fabiani, primo flauto dell’Orchestra Sinfonica Abruzzese), archi e basso continuo. Segue il “Salve Regina” di Pergolesi, una pagina musicale considerata uno dei capolavori (insieme al coevo “Stabat Mater”) del compositore marchigiano di nascita e partenopeo d’adozione. 22/12/2010 18.31