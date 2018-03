San Demetrio Ne’ Vestini, inaugurata la palestra donata alla scuola

RICOSTRUZIONE. SAN DEMETRIO NE’ VESTINI. Si è tenuta oggi, nell’Istituto Comprensivo Scolastico di San Demetrio, l’inaugurazione della nuova palestra donata dalla Fondazione Alimenta e costruita in soli otto mesi dalla firma dell’accordo siglato lo scorso aprile tra il Sindaco del Comune aquilano, Silvano Cappelli, e Paolo Barilla, Presidente della Fondazione Alimenta e Vice Presidente del Gruppo Barilla. La palestra di San Demetrio era rimasta gravemente danneggiata dal terremoto dell’aprile 2009, che aveva reso inagibile anche l’intero complesso scolastico. Il progetto è stato realizzato in sinergia con il Comune di San Demetrio, che ha individuato la collocazione ottimale della nuova struttura in conformità agli standard urbanistici. La palestra sorge accanto alla scuola materna, garantendo un facile accesso dalla struttura scolastica. 22/12/2010 16.57