Comune dell’Aquila. Rinnovati i Cda di quattro società partecipate

POLTRONE. L’AQUILA. Il sindaco dell’Aquila, Massimo Cialente, nella sua qualità di commissario ad acta, ha nominato i consigli di amministrazione di quattro società partecipate dal Comune. Questo il dettaglio. Azienda farmaceutica municipalizzata (Afm): Giuliano Tomassi (presidente), Giorgio Masciocchi e Massimiliano Fabi (consiglieri). Sed: Marco Tobia (presidente), Fabrizio Di Marco (consigliere). L’altro consigliere viene scelto dal socio di minoranza, la Maggioli spa. Azienda per la mobilità aquilana (Ama): Olivo Ciccarelli (presidente), Pasquale Ciccani e Agostino Del Re (consiglieri). Aquilana società multiservizi (Asm): Luigi Fabiani (presidente), Gianfranco Fabbretti e Vittorio Giorgi (consiglieri). Cialente ha rivolto un ringraziamento ai presidenti e ai consiglieri di amministrazione che hanno terminato il loro incarico e ha formulato «i più sentiti auguri di buon lavoro ai nuovi cda designati». Per quanto concerne il rinnovo del cda del Centro turistico del Gran Sasso – e per altri incarichi nella stessa società -, c’è tempo fino alle 14 del 17 settembre per presentare le proposte di candidatura. 06/09/2010 13.18