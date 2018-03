A Teramo diminuiscono arretrati, cause civili -9%

GIUSTIZIA. TERAMO. Diminuisce il numero degli arretrati nei procedimenti giudiziari del Tribunale di Teramo. Se il riflesso della crisi economica si traduce in un sensibile aumento delle procedure fallimentari (il 38,3% dei fallimenti in Abruzzo è stato dichiarato nel Teramano), i procedimenti civili hanno subito un'accelerazione: definite quasi 4.000 cause (contro le 2.876 dello scorso anno). In questo settore il contenzioso scende del 9%, con 758 cause in meno. Lo ha reso noto il presidente del Tribunale, Giovanni Spinosa, a margine dell'incontro per lo scambio degli auguri con i magistrati, il personale e gli avvocati, illustrando i dati dell'attività di un anno. Significativa risulta anche la diminuzione delle pendenze negli affari penali che, esclusi i fascicoli di competenza del Gip, ammontano a 17.148 cause, contro le 18.889 del 2009. Un processo civile, al tribunale di Teramo, adesso dura in media 695 giorni (esclusi procedimenti speciali e camere di consiglio), quello penale 333 (dinanzi al tribunale collegiale), 347 quello dinanzi al giudice monocratico. 21/12/2010 18.54