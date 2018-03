Slalom Abruzzo Citeriore a Turrivalignani

MOTORI. TURRIVALIGNANI. Il 12 settembre, a Turrivalignani, si svolgerà il 6° Slalom Abruzzo Citeriore, Campionato italiano. La competizione è organizzata e promossa dal Comune, con la collaborazione del “Motorsport 2C eventi A.S.D.”, affiancato dall’”Associazione automobilistica Turri” e con il patrocinio della Provincia di Pescara. Il regolamento stabilisce 3 manches di gara. La partenza della prima vettura avverrà alle ore 14,00, la premiazione avrà luogo in Piazza Belvedere, alle 18,30. All’ultimo Slalom, lo scorso anno, concorsero in 47, provenienti non solo da varie località abruzzesi, ma anche dalle Marche, la Campania e l’Emilia Romagna. A vincere fu il bolognese Manuel Dondi, come nel 2008. 06/09/2010 13.14