Viabilità nella zona frentana: 3mln stanziati dalla giunta regionale

LAVORI PUBBLICI. LANCIANO. Durante l’ultima seduta della Giunta regionale si è approvata la rimodulazione dei fondi triennali 2008-2010 pari a € 3.000.000 relativi alla “Sistemazione viaria Lanciano – Val di Sangro”. La rimodulazione nello specificano è ripartita in € 2.000.000 per la sistemazione Lanciano–Val di Sangro: comprensivo svincolo per Castel Frentano-Rizzacorno ed € 1.000.000 per la progettazione della strada a scorrimento veloce Lanciano-Val di Sangro con collegamento al casello Autostradale di Lanciano. Soddisfazione è stata espressa sia dall’assessore alle infrastrutture Giandonato Morra che dall’assessore Mauro Febbo che hanno seguito in Regione questa importante rimodulazione in accordo con Antonio Tavani, vice presidente della Provincia di Chieti. Il finanziamento infatti trova puntuale previsione programmatica nel piano territoriale approvato dalla Provincia di Chieti che è anche autrice della progettazione preliminare. Questo intervento fa parte dell’intesa generale Quadro tra il Governo e la Regione Abruzzo per la programmazione delle infrastrutture strategiche pari a € 100.000.000. 21/12/2010 14.30