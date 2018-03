SCUOLA. AVEZZANO. Scuole chiuse anche domani e dopodomani ad Avezzano. Precisamente il sindaco ha ordinato il prolungamento della chiusura per mercoledì 22 e giovedì 23 dicembre 2010. La motivazione è scaturita dal fatto che occorre ancora sgomberare neve e ghiaccio da strade e marciapiedi. Il Comune segnala la difficoltà di intervento su molte strade cittadine, specie le più strette, per la presenza di macchine in sosta. 21/12/2010 14.00