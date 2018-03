Incidenti stradali: anziano muore in un frontale nel Teramano

CRONACA. COLLEDARA. Un pensionato di 82 anni, B.E. di Castelli e' deceduto nel pomeriggio di oggi in un frontale contro un'altra auto sulla Sp 491 a Corazzano di Villa Petto di Colledara. L'uomo che era alla guida di una Fiat Punto si e' scontrato frontalmente contro una Opel Corsa per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Tossicia. L'anziano e' deceduto dopo essere stato trasporto in elicottero all'ospedale di Teramo mentre una coppia di 71 e 76 anni che viaggiavano sull'altra vettura, hanno riportato diverse ferite e traumi cranico e toracico ma non corrono pericolo di vita. Sul posto sono intervenute due ambulanze ed i vigili del fuoco. 20/12/2010 19.46