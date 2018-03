Roberto Roberti ancora presidente dell’Unione dei Consorzi di Bonifica

CRONACA. ABRUZZO. Rinnovati i vertici dell’Unione Regionale Abruzzo dei Consorzi di Bonifica con la conferma alla presidenza di Roberto Roberti, presidente del Consorzio Bonifica Centro, e la nomina alla vicepresidenza di Fabrizio Marchetti, presidente del Consorzio Bonifica Sud. Il presidente Roberti ha ribadito l’impegno di tutti coloro che operano nei consorzi per portare avanti, pur nei momenti di difficoltà economica che oggi si vivono, gli impegni assunti. Inoltre l’Unione dei Consorzi di Bonifica Abruzzo, sempre per voce del suo confermato presidente, ha annunciato l’intenzione di proporre alla Regione Abruzzo un “patto per l’acqua” per raggiungere l’obiettivo della sostenibilità ambientale dell’utilizzo delle risorse idriche, anche tenendo conto dei necessari adeguamenti che via via intervengono nella disponibilità dell’acqua, legati ai cambiamenti climatici che avvengono su scala globale. 06/09/2010 11.23