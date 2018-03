I servizi Arpa per le festività natalizie e per capodanno 2011

TRASPORTO PUBBLICO. ABRUZZO. Per venerdi 25 dicembre 2010, Natale, e per venerdi 1° gennaio 2011, Capodanno 2011, i servizi Arpa saranno erogati in forma ridotta, così come avviene nelle giornate di feste importanti. Saranno attive solo le corse delle autolinee Pescara-Chieti, Pescara-Roma, Pescara-Napoli, Giulianova-Teramo-L'Aquila-Roma (via traforo) che seguiranno la programmazione indicata negli avvisi resi noti alla clientela sugli autobus e sul sito web aziendale WWW.ARPAONLINE.IT, sezione avvisi alla clientela. Nei giorni di Natale e di Capodanno non verranno effettuate le corse in partenza da L’Aquila per Roma alle ore 20,15 e quelle da Roma per L’aquila delle ore 22,45. conseguentemente la corsa in partenza da Giulianova alle ore 18,00 sarà limitata a L’Aquila, senza la coincidenza per Roma. 20/12/2010 16.26