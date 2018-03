Pineto, 150mila euro per una nuova struttura polifunzionale

CRONACA. PINETO. La Giunta Comunale di Pineto ha approvato questa mattina il progetto esecutivo per la realizzazione di una struttura polifunzionale. «Il progetto approvato riguarda la realizzazione di una struttura importante a cui daremo il nome di Ever Green», ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Nerina Alonzo, «sorgerà nelle vicinanze del Parco della Pace, quindi nella zona sud di Pineto. Abbiamo fatto un ragionamento molto semplice ed è stato quello di recuperare quei 12 mila euro che paghiamo per questi affitti di locazione. Preferiamo investire su un mutuo e quindi realizzare questa nuova struttura che sarà poi dell’intera collettività». Per la costruzione del nuovo immobile il Comune di Pineto investirà una somma complessiva di circa 150 mila euro, soldi in parte messi a disposizione con fondi comunali e in parte con un mutuo che verrà contratto con un istituto di credito. Sull’inizio dei lavori però è ancora presto per stabilire una data come ha precisato l’assessore Alonzo. 20/12/2010 15.05