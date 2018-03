Incidenti stradali: si ribalta tir, bloccata la Marrucina

CRONACA. ORTONA. Un tir che trasportava pasta si è ribaltato poco fa sulla provinciale 538 Marrucina nel territorio di Poggio Fiorito (Chieti). Come segnala la Polizia locale la circolazione è interrotta in entrambe le direzioni. Secondo la prima ricostruzione il tir avrebbe infilato una ruota in una cunetta laterale e si sarebbe messo di traverso sulla carreggiata: il rimorchio a qual punto è rimbalzato sull'asfalto. L'autista è sotto choc ma non avrebbe riportato ferite. 20/12/2010 10.59