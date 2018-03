Provincia di Teramo: quinta asta di vendita per caserma dei vigili del fuoco

CRONACA. TERAMO. Per la quinta volta e' stata posta all'asta l'ex caserma dei vigili del fuoco di via Cadorna di Teramo. Per l'assessore provinciale al bilancio Davide Di Giacinto sara' l'ultimo esperimento di gara. L'immobile, che vanta una consistenza di 9.620 metri cubi ed una superficie complessiva dell'area (tra coperta e scoperta) di 4.862 metri quadrati, sara' messo all'asta per un importo di 2 milioni 180 mila euro, 70 mila euro in meno dell'ultima asta. La documentazione va presentata entro le ore 12 di mercoledi' 12 gennaio 2011. 20/12/2010 10.55