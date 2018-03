Lunedì, consiglio generale della Cisl Abruzzo

SINDACATO. PESCARA - Lunedì 20 dicembre presso Sala Camplone della Camera di Commercio di Pescara si svolgerà Il consiglio generale della Cisl Abruzzo. La convention mira ad affrontare i temi “caldi” dell'economia locale tra cui: i tagli previsti dalla legge di stabilità approvata dal Parlamento, il documento sulla crisi economica deliberato in questi giorni dal Consiglio straordinario regionale, il deficit della sanità e il nuovo bilancio. I vertici regionali della Cisl discuteranno, inoltre, sulle possibili manovre per risollevare la nostra regione dal contesto di crisi che sta attraversando. «È necessario - scrivono dalla Cisl - sollecitare l’avvio di una nuova e più incisiva fase politica e di programmazione in grado di fronteggiare la gravissima situazione sociale, economica e politica che l’Abruzzo sta attraversando». 18/12/2010 16.19