Basciano: il Pdl appoggera’ Trosini

POLITICA. BASCIANO. Il Pdl nel coordinatore provinciale con il Sen. Paolo Tancredi e l’Assessore regionale Paolo Gatti ha deciso di sostenere la candidatura a Sindaco di Basciano dell’Ingegnere Magiste Trosini in occasione della prossima tornata elettorale. Il nome dell’Ing. Trosini ha trovato «una larga convergenza non solo di tutte le forze politiche che fanno riferimento al PDL ma anche di tanti cittadini e associazioni che nelle scorse settimane hanno avuto modo di esprimersi in modo assai favorevole non solo sulla figura del candidato Sindaco, ma anche sulla necessità di attivare un percorso politico-amministrativo di netta discontinuità rispetto al passato». 18/12/2010 11.44